«Слишком хороша»: Севастьянова в мокром бикини засветила изящные формы в бассейне

Каролина Севастьянова уже много лет занимается гимнастикой. Раньше она активно участвовала в соревнования их посещала мероприятия, где демонстрировала свои умения.

А после победы на Играх в Лондоне, откуда она вернулась с золотой медалью, спортсменка завершила карьеру. Теперь звезда много путешествует, посещает светские рауты и даже участвует в телевизионных шоу.

Во время съемок в Африке Севастьянова сразила других участников — Вячеслава Чепурченко и Анатолия Цоя. Она ходила в бикини, чем смущала парней. А теперь гимнастка зачастую делится кадрами то с откровенных фотосессий, то с отдыха.

На этот раз она покрасовалась в черном купальнике на курорте. Спортсменка нырнула в бассейн. Каролина запечатлелась в мокром мини-бикини, засветив точеную фигуру.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Олимпийская чемпионка сразила их своей красотой. «Просто шикарная», «Огонь», «Роскошные формы», «Слишком хороша», «Ну что за красавица такая», «Настоящая русалочка», «Смотришь и не веришь глазам», «Ох, какая вы чарующая», «Просто совершенство! Не даете заснуть», «Ох, что за красота неземная», — прокомментировали пост подписчики.

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