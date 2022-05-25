Дима Билан напоминает о себе: почему у певца стало так много дуэтов

Певец Дима Билан явно ударился в дуэты. В 2021–22 годах у него вышло сразу несколько совместных треков подряд.

40-летний «ночной хулиган» спел вместе с Zivert, Мари Краймбрери, Jony, Клавой Кокой, Наталией Власовой и даже с чудом выздоровевшей певицей МакSим. Тактика «перепевок» своих и чужих хитов оказалась удачной — на последней музыкальной премии «Жара» артист забрал сразу несколько статуэток.

Правда, многим слушателям может показаться, что Дима просто выдохся и не может выдать новую взрывную песню. Однако музыкальный продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров не считает, что Билан выбрал неправильный путь. По его словам, такая тактика уже давно успешно реализуется западными звездами.

«Ничего плохого в этом не вижу, артисты идут на такую коллаборацию, чтобы лишний раз напомнить о себе, — цитирует эксперта портал Day.ru. — Хорошо и тем и другим. Молодым хорошо, поскольку — проверенный хит, а старым хорошо напомнить о себе. Это новое дыхание песни, это хорошая идея».

Напомним, весной 2022 года Билан перенес несколько серьезных операций, борясь со сложным хроническим заболеванием.

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