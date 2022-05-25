«Ах, какой вид!»: Агата Муцениеце запечатлелась в постели в одной рубашке, не скрыв прелести

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она снималась в сериале «Закрытая школа», а также в фильмах «Тобол» и «Честный развод». А после развода с Павлом Прилучным ей также довелось принять участие в шоу «Ледниковый период».

Она постройнела и даже сменила имидж. И хоть артистка растит двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея, она также успевает посещать красные дорожки театры и участвовать в фотосессиях.

Муцениеце на днях снова отправилась в командировку. Она не скрывает, что дети тяжело переживают расставание с ней. Но на этот раз актриса отправилась в другой город по работе. Она решила запечатлеться в гостинице перед сном.

Экс-жена Прилучного позировала в одной рубашке и банным полотенцем на голове. Она обнажила стройные ноги. Агата покрасовалась без макияжа. Она едва прикрыла прелести.

«Приличная девушка пошла спать. Люблю отели, люблю экспедиции, люблю свою работу! Завтра в кадр! Всем спокойной ночи», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за красотка», «Ой, какие ножки!», «Очень соблазнительно», «Агата, вы лучшая! Павел кусает локти», «Ну что за прелесть! Фигурка у вас роскошная», «Без макияжа вы еще краше», «Ах, какой вид!», «Любуюсь вашими формами», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Прилучный на днях уехал отдыхать с новой возлюбленной Зепюр Брутян.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!