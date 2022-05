«У нее идеальная жизнь»: сестра Кендалл Дженнер рассказала, что модель расстроили мемы про огурец

В начале мая знаменитая американская модель Кендалл Дженнер породила новый мем в Интернете, когда попыталась порезать огурец в очередном выпуске шоу The Kardashians.

26-летняя красотка так взяла в руки овощ и нож, что это выглядело не только смешно, но и опасно.

На днях ее сестра по матери Хлои Кардашьян стала героиней подкаста Not Skinny But Not Fat и рассказала, как Кендалл отреагировала на все эти издевательские видео и комментарии, которые появились в соцсетях после ее кулинарного дебюта.

«Она как бы недовольна, — поделилась Хлои. — Я сказала ей: «Бог справедлив. Ты самый красивый человек в мире. У тебя дичайшие пальцы на ногах. Это божья благодать. И ты не можешь нарезать чертов огурец…» «У нее идеальная жизнь. Она газель в образе человека. Она ходит по подиуму. Имеет все самое потрясающее, ты не может нарезать чертов огурец… Пожалуйста, пусть приедет и останется со мной на неделю, она действительно наплачет целую реку».

Напомним, Кендалл родилась в звездном семействе Кардашьян-Дженнер и с юных лет снималась в телешоу. В 13 ей открылась дорога в модельный бизнес. В 2017-м девушка была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, по версии журнала Forbes. Естественно, ей готовит личный повар, и развивать кулинарные навыки молодой звезде просто незачем.

