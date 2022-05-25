«Каждая модница обязана иметь такую юбку»: Утяшева в клетчатом жакете мужа и алых лодочках вышла в свет

Жена Павла Воли отметилась на пресс-завтраке с образе, который восхитил стилиста-имиджмейкера Диану Плиско.

Ляйсан Утяшева уже завершила карьеру в художественной гимнастике, хотя она приносила домой медали и была одной из лучших в своей сфере. Но вот уже восемь лет Ляйсан ведет шоу «Танцы» и «Новые танцы».

Она счастлива в браке с Павлом Волей. они во всем поддерживают друга друга. Недавно пара отметила день рождения дочки Софии, а потом и сына Роберта. Только после этого юморист уехал на гастроли.

А вот Утяшева почти не сидит дома. Она любит наряжаться и уже не раз демонстрировала женственные наряды. 24 мая телеведущая появилась на пресс-завтраке глянцевого журнала.

Она щегольнула в джинсовой длинной юбке и боди. Наряд дополнили клетчатый жакет и алые лодочки. Ляйсан увиделась с Ольгой Бузовой, Сергеем Лазаревым, Глюкозой и другими звездами.

«Много вопросов получила по сегодняшнему образу. Собирали меня всем миром. Юбка мамина, пиджак Паши, боди из гимнастического прошлого, очки забрала у Филиппа Бедросовича, пока он отвернулся, а туфли уже настоящий винтаж. Так и живем», — заявила модница.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Утяшева. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Ляйсан выглядела суперэффектно! Супермодно! Длинная юбка джинсовая — тренд этого сезона, поэтому каждая модница обязана иметь в этом сезоне такую юбку. Очень красивое сочетание бардового с денимом плюс клетчатый жакет оверсайз. Сумка тоже отлично дополнила образ. Получилась такая игра фактур. Единственное, я бы поменяла туфли красные на другой оттенок. В целом и прическа удалась! Стильная Ляйсан», — поделилась мнением эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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