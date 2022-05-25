Изысканно: Подольская в белой мини-юбке и воздушной блузке с рукавами-буфами появилась на премии

Жена Владимира Преснякова приехала на модную премию в одиночестве. Но ее сразу окружили подруги.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась во время участия в шоу «Фабрика звезд». Примечательно, что певица повстречала Владимира Преснякова.

Они вместе уже почти 12 лет и поддерживают друг друга во всем. На днях артистка устроила вечеринку в честь своего 40-летия. Она собрала родных и друзей вместе. Ее поздравили многочисленные гости от Юлии Проскуряковой до Лариса Долиной.

А вот 25 мая Подольская оставила дома сыновей и мужа, а сама появилась на премии журнала MODA Topical. Она сразу была окружена подругами: Зарой, Юлией Ковальчук и другими коллегами.

Для такого случая певица выбрала монохромный наряд. Она вышла на красную дорожку в белой мини-юбке и воздушной блузке цвета чайной розы. Аутфит дополнили босоножки и сумка в форме жемчужины.

Она получила много комплиментов. Жена Проснякова подчеркнула талию и стройные ноги. «Очень красивая», «Выглядите словно леди», «Очень сдержанно и элегантно», «Хочется волосы распустить, а так прям дама из 19 века», «Ну очень хороша», «такие нежные тона вам идут», — стали писать пользователи Сети.

Среди гостей отметилась и Ольга Бузова. Она выбрала лук в синем оттенке. Звезда произнесла речь, которая прозвучала дерзко. Поклонники решили, что она решила уколоть Мари Краймбрери, которую уже не раз замечали с ее экс-возлюбленным Давой.

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