Глюкоза вслед за Бородиной и Муцениеце щегольнула в ультрамодном костюме алого цвета

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, продолжает записывать новые хиты. Она построила успешную карьеру и даже снимается в кино. Уже больше 15 лет артистка счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и подарила ему дочерей: Лидию и Веру.

Пара редко выходит в свет вместе. Но звезда привыкла удивлять публику. В свои 35 лет она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит женственные наряды.

24 мая в Москве состоялось много событий. Глюкоза появилась на пресс-завтраке известного глянцевого журнала. Она решила для такого случая выбрать костюм-тройку цвета алой розы.

Брюки клеш и жакет словно с мужского плеча визуально сделали ее еще более хрупкой. Она распустила волосы и сделала макияж с алой помадой. Артистка покрасовалась у столика, где сидела Ольга Бузова.

«Обалдеть! Какие все красивые с утра», — отметила звезда.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Глюкоза. К слову, яркие костюмы стали трендом грядущего лета. Агата Муцениеце, Ксения Бородина и другие модницы уже щеголяют в таких нарядах. «Очень красивая», «Вообще не меняетесь», «Как ярко и сочно», Цвет просто бесподобный«, «Ну что за роскошь», «Очень свежо! Прям девушка-лето», «Срази сразу», — стали писать пользователи Сети.

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