Само совершенство: Севастьянова в одном жакете и на шпильках обнажила свои прелести

Каролина Севастьянова уже много лет занимается художественной гимнастикой. Она завоевала большое количество наград. Однако после Игр в Лондоне, где спортсменка завоевала золотую медаль, она решила завершить карьеру.

Теперь Каролина продолжает тренировки уже только для себя. Она много путешествует и даже приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где сразила мужчин.

Но до финала Севастьянова не дошла. Она вернулась в Москву, где ее ждал возлюбленный. Теперь гимнастка часто делится кадрами с мероприятий. Недавно она отдохнула в Монако, где то и дело щеголяла в бикини.

А вот теперь спортсменка поделилась пикантным кадром с фотосессии. Каролина предстала в одном черном жакете и на шпильках. Она засветила округлое декольте и свои длинные ноги.

Поклонники были сражены тем, как выглядит гимнастка. Многие заметили следы загара. Севастьянова получила сотни комплиментов в свой адрес.

«Ого!», «Какая красивая», «Ну просто слов нет», «Просто фея», «Без белья?», «Просто конфетка», «До чего хороша», «Ой, декольте забирает все внимание», «Вы само совершенство», «Лилу из фильма! Слюнки подберите», «Как это соблазнительно», «Прям мурашки от вида», — стали писать пользователи Сети.

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