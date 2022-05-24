Жизнь в Дубае: Лопырева в черном платье из шелка и сандалиях «дяди Гены» устроила променад с сыном

Виктория Лопырева почти 20 лет нада стала обладательницей титула «Мисс Россия». Тогда она стала знаменита на всю страну. Некоторое время Виктория работала на телевидении, а потом стала организовывать фестивали и другие мероприятия.

Она частая гостья на балах и кинопремиях. В свои 38 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой. Она часто носит вечерние платья, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах и топах.

Недавно Лопырева вернулась в Дубай. Она провела несколько дней в Майами, где участвовала в фотосессиях. А теперь светская львица посвящает время сыну Марку Лео.

На этот раз она показала, как провела целый день с наследником. Виктория облачилась в черное асимметричное платье из шелка и сандалии, которые Эвелина Хромченко прозвала сандалии «дяди Гены». Звезда подчеркнула изящные щиколотки.

Для начала Виктория сводила сына к стоматологу в кабине в небоскребе. А потом она решила его порадовать и прокатилась с малышом на автобусе для детей. Они насладились видом на вечерний город.

Поклонники поразились тому, как женственно выглядит модель. Многие отметили, что ее образ подошел бы для ресторана или театра. «Какие ноги», «В самая элегантная женщина», «Как можно быть такой стройной и красивой», «Ну что за блондинка на миллион! Такую встретишь и все забудешь», «Сын так вырос!», «Какой Лео уже большой», — стали писать пользователи Сети.

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