«Ложбинка блестит»: Агата Муцениеце в намокшем топе подразнила своими прелестями

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она снимается в кино уже десять лет и засветилась в таких картинах, как «Закрытая школа», «Честный развод», «Тобол». Артистка состояла в браке с Павлом Прилучным.

Их называли одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Но два года назад они расстались. Ради дочки Мии и сына Тимофея экс-супруги поддерживают дружеское общение.

Недавно Прилучный уехал отдыхать на море с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Ходят слухи, что они тайно поженились. Поклонники, в свою очередь, отмечают, что она похожа на его экс-жену.

Муцениеце пока о личной жизни предпочитает не говорить. Она похудела и стала чаще выходить в свет. Актриса носит как платья, так и яркие костюмы. Она возобновила пробежки.

После очередной тренировки Агата поделилась пикантным фото. Она позировала на камеру в мокром топе и лосинах, оголив свой пресс и засветив декольте.

«Видно, как я вспотела?» — спросила звезда.

Поклонники были взбудоражены. Многие решили, что она дразнит бывшего мужа. Другие восхитились тем, как она выглядит. «Просто огонь», «Агата, ты красотка», «Какой животик», «Просто в лучше форме», «Люблю вами фотки и родинку на бюсте», «Ложбинка блестит», «Ну так вы роковая красотка», «Очень привлекательные изгибы», — прокомментировали кадры подписчики актрисы.

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