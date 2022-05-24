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«Какая фигурка»: Нюша распахнула льняную рубашку, блеснув пышным декольте в купальнике

Певица поделилась пляжным кадром. Она впечатлила поклонников.

«Какая фигурка»: Нюша распахнула льняную рубашку, блеснув пышным декольте в купальнике
Нюша. Фото: соцсети звезды

Нюша уже много лет выступает на сцене. Ее хиты в свое время покорили музыкальные чарты. С юных лет она много гастролировала, но потом смогла поменять свою жизнь. Теперь артистка большую часть времени проводит с семьей.

Она растит дочку Серафиму-Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Также у пары растет сын, которому еще нет и года. Звездная семья зимой переехала в Дубай.

Примечательно, что в последнее время Нюша делится кадрами, на которых то красуется на яхте, то наряжается в короткое платье для вечеринки. На этот раз певица опубликовала фото, сделанное на пляже.

Она распахнула белую льняную рубашку и блеснула роскошным декольте в слитном купальнике. При этом она распустила волосы. Рядом с артисткой стояла дочка Симба, которая щегольнула в дизайнерском купальнике желтого цвета.

Нюша
Нюша. Фото: соцсети звезды

Ранее Нюша призналась, что пытается вернуться в форму. Она ходит на стретчинг и уже шьет себе новые костюмы. На этот раз артистка также отметилась в комбинезоне нежного цвета с шортами и рюшами. Она оголила свою ложбинку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хорошенькая», «Ой, красавица», «Ню, ты просто роскошна», «Какая фигурка», «Просто огонь», «Очень красивая, купальник сидит бесподобно», «Ох, как ты похудела!», «Какая фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

Нюша. Фото: соцсети звезды

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