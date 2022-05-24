«Насмешила всех в зале»: Бузова в микрошортах опозорилась, танцуя на пилоне

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что стала знаменита благодаря «Дому-2» и недавно даже отпраздновала 18-летие своей карьеры на телевидении.

Она признавалась, что скопила целую гардеробную нарядов. Но артистка намерена и дальше удивлять поклонников. Она недавно в платье с прозрачными вставками щегольнула на премии «Жара». А также звезда работает над фигурой, так как готовит большой концерт в Москве.

24 мая после пресс-завтрака, где Бузова покрасовалась в мерцающем жакете с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым, она подчеркнула свои стройные ноги. А вот потом телеведущая поделилась кадрами с занятий по пол-дэнсу.

Она в микрошортиках и топе взгромоздилась на пилоне и стала кружиться, а когда стала исполнять связку у шеста, то забыла движения и в итоге рассмеялась, приняв позу краба. Другие танцоры в студии тоже залились смехом.

«Я и пилон», — заявила звезда.

Поклонники оценили, что она не побоялась опубликовать видео и посмеялась над собой. Другие отметили, что ей еще нужно поработать над фигурой. «Ну это классно! Крабик хороший получился», «С такой пластикой, лучше так и танцуй», «Что за прогиб! Оля! Как тяжело тебе даются танцы», «Ну похудеть еще нужно, а то тыл знатный», «Насмешила всех в зале», «Ну хоть не упала», — стали писать пользователи Сети.

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