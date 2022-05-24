Возлюбленная Джесона Стейтема поделилась милыми фото с 3-месячной дочерью

23 мая супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в социальной сети несколько снимков из своего отпуска. 35-летняя блондинка и ее голливудский жених Джейсон Стейтем улетели в теплые края и остановились в отеле. И все с ними их малютка-дочь Изабелла, которая родилась в феврале 2022 года.

В частности, красавица выложила снимок, как ее возлюбленный несет крошку в детской переноске в частный самолет. Так и хочется вспомнить фильм «Перевозчик».

А еще Роузи поделилась очень личными фотографиями того, как она кормит дочь грудью.

Напомним, модель и актер вместе с 2010 года. В 2016-м они объявили о своей помолвке, но со свадьбой до сих пор не спешат. Зато начали активно делать детей. В 2017-м у пары родился сын Джек, а малютке Изабелле пока только три месяца.

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