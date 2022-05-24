«Осталась с ребенком и работой»: Лопырева порадовалась, что не поехала на Каннский кинофестиваль

Хотя желание посетить значимое европейское событие у нее присутствовало.

В 2022 году российская модель и телеведущая Виктория Лопырева не поехала на Каннский кинофестиваль – осталась вместе с сыном в Дубае, где, по ее словам, регулярно занята сделками, переговорами, заказами и иной работой.

24 мая 38-летняя блондинка пересмотрела свои фотографии с прошлых посещений упомянутого фестиваля и предалась ностальгии.

«Вспоминаю 2004 год, когда я первый раз прошла по красной дорожке рядом со всеми известными актерами и моделями… Восторгу не было предела, особенно когда фотографы кричали: «Сюда, Виктория! Сюда, плиз!» — написала Лопырева в Telegram, выложив совместное фото с Ким Кардашьян.

Российская модель призналась, что в день открытия Канн в этом году у нее все-таки появилось сожаление из-за пропуска кинофестиваля, но оно очень быстро прошло.

«Сейчас смотрю на все эти «пух и перья» и даже рада, что осталась с ребенком и работой. Удовольствия точно больше, как и пользы», — отметила Виктория.

Ведущая, очевидно, имеет в виду скандал вокруг ее тезки Виктории Бони, блиставшей на красной ковровой дорожке в этом году, чтобы затем европейское общество возмутилось – как звезду из России могли пригласить на такое важное мероприятие.

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