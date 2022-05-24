Неожиданный результат опроса о лучших ролях Калягина

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» ТАСС провел опрос среди зрителей: какая роль Александра Калягина нравится им больше других? Опрос был приурочен к юбилею актера, которому 25 мая исполняется 85 лет. Согласно полученным ответам:

«Абсолютным победителем голосования стал бродяга Бабс Баберлей из фильма режиссера Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Своим любимым персонажем его назвали 68% зрителей, участвовавших в опросе».

Второе место заняла роль Петра Полуорлова, которого Калягин сыграл в комедии «Старый Новый год». Третье досталось Чичикову из «Мертвых душ», сообщает «Телеканал «360».

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