«Ваня, как всегда, ревет»: Подольская запечатлелась с тремя поколениями Пресняковых

Певица с размахом отметила свое 40-летие. На празднике были ее свекровь и свекр.

Наталья Подольская прославилась, еще когда участвовала в шоу «Фабрика звезд». Потом она построила успешную карьеру. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они во всем поддерживают друг друга.

Примечательно, что артистка подарила избраннику двоих сыновей: Артемию шесть лет, а Ивану только один год. От прошлых отношений у музыканта есть старший сын Никита.

больше по теме Настоящее счастье: Подольская в белоснежном платье со шлейфом закружилась в танце с Пресняковым и сыном Певица устроила белую вечеринку в честь своего 40-летия.

20 мая Подольской исполнилось 40 лет. Сначала она устроила посиделки в кругу родных. Но позже певица закатила роскошную вечеринку. Она родилась с сестрой-двойняшкой Юлианной, поэтому отмечали юбилей они вместе.

Именинницы были в белых мини-платьях с рукавами-фонариками. Дресс-кодом стал белый цвет. Среди гостей отметились: Пелагея, Леонид Агутин, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, а также другие известные персоны.

Для своей мамы Нины Антоновны Наталья даже спела. Также пришли ее поздравить родители Преснякова. Они сделали совместные фото.

«Какой же получился вечер! Как же мне было хорошо! Как же я люблю свою семью и эти фотографии (первые) с моими самыми главными и важными людьми ( Никита тоже был, но фото нет ). Я благодарю каждого, кто был с нами.

P.s. А Ваня, как всегда, ревет», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали их комплиментами. «Шикарные фото, очень все красиво!», «Все хорошо, вот только малыш у папы лучше на руках был», «Сколько Пресняковых», «Так выглядит счастье», «Наряд шикарный», «Это так круто», «Малыши быстро растут», — прокомментировали пост подписчики.

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