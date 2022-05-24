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«Ваня, как всегда, ревет»: Подольская запечатлелась с тремя поколениями Пресняковых

Певица с размахом отметила свое 40-летие. На празднике были ее свекровь и свекр.

«Ваня, как всегда, ревет»: Подольская запечатлелась с тремя поколениями Пресняковых
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская прославилась, еще когда участвовала в шоу «Фабрика звезд». Потом она построила успешную карьеру. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они во всем поддерживают друг друга.

Примечательно, что артистка подарила избраннику двоих сыновей: Артемию шесть лет, а Ивану только один год. От прошлых отношений у музыканта есть старший сын Никита.

20 мая Подольской исполнилось 40 лет. Сначала она устроила посиделки в кругу родных. Но позже певица закатила роскошную вечеринку. Она родилась с сестрой-двойняшкой Юлианной, поэтому отмечали юбилей они вместе.

Именинницы были в белых мини-платьях с рукавами-фонариками. Дресс-кодом стал белый цвет. Среди гостей отметились: Пелагея, Леонид Агутин, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, а также другие известные персоны.

Для своей мамы Нины Антоновны Наталья даже спела. Также пришли ее поздравить родители Преснякова. Они сделали совместные фото.

Наталья Подольская с сестрой и мамой. Фото: соцсети звезды

«Какой же получился вечер! Как же мне было хорошо! Как же я люблю свою семью и эти фотографии (первые) с моими самыми главными и важными людьми ( Никита тоже был, но фото нет ). Я благодарю каждого, кто был с нами.
P.s. А Ваня, как всегда, ревет», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали их комплиментами. «Шикарные фото, очень все красиво!», «Все хорошо, вот только малыш у папы лучше на руках был», «Сколько Пресняковых», «Так выглядит счастье», «Наряд шикарный», «Это так круто», «Малыши быстро растут», — прокомментировали пост подписчики.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: соцсети звезды

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