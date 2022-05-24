«Неплохо так собралась»: Нюша в белом мини-платье из шелка и на шпильках отправилась выносить мусор

Нюша является популярной певицей. Она с юных лет гастролирует и успела завоевать любовь публики. Артистка теперь больше времени уделяет семье. В прошлом году она снова стала мамой.

Теперь Нюша и ее муж Игорь Сивов не только растят дочку Серафиму-Симбу, но и сына. Пока мальчика пара скрывает от общественности. Но несколько месяцев назад супруги переехали с детьми в Дубай.

Теперь Нюша снимается влоги. Она рассказывает о том, как обосновалась на новом месте. Певица часто делает покупки, играет с детьми и отдыхает с друзьями.

А вот 23 мая она поделилась кадрами, которые снял ее муж. Сивов подловил супругу, которая решила выбросить мусор. Она стояла у лифта в белом мини-платье на запах и топе из шелка. Лук дополнили босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги.

«Я пошла отдать пластик на переработку!» — отметила звезда. «Неплохо так собралась! Моя жена», — восхитился Игорь. «Вот так мы ходим сдавать пластик», — добавил он.

Поклонники осыпали Нюшу комплиментами. Многие отметили, что она похорошела. После родов певица старается вернуться в форму. «Очень красивая», «Что за прелесть», «Вот это дорого-богато», «Какая классная», «Нюша, ты бесподобная», «Какая крутая», «Нюша, ты не перестаешь восхищать», «Хорошенькая», «Какая загорелая», «Ох, вот это образ», — прокомментировали пост подписчики.

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