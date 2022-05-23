«В одном белье?»: постройневшая Ольга Бузова обнажила свои прелести на пилоне

Телеведущая засветила красоту своего тела во время танца. Она также насмешила других девушек-танцоров.

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что не намерена останавливаться. Телеведущая покинула «Дом-2», но стала вести новые передачи. Она также продолжает давать концерты.

Примечательно, что артистка зачастую привлекает к себе внимание. Недавно она провела время в Сочи, где не только попарилась в бане, но и вышла на сцену театре. Ей неожиданно сделал предложение руки и сердца незнакомец.

А вот теперь Ольга вернулась в Москву. Она продолжает готовиться к большому концерту. На этот раз артистка посетила студию, где занимается танцами на пилоне. Еще в гримерке она покрасовалась в спортивном лифе и мини-шортах. Телеведущая подчеркнула свою постройневшую фигуру.

Потом она покрасовалась у пилона на шпильках. Бузова выгнулась, блеснув бедрами. Рядом с ней были другие девушки-тонцоры. Она смогла рассмешить их.

«Да здравствуют синяки», — заявила она.

Поклонники в свою очередь отметили, что артистка находится в хорошей форме. Но ее вид смутил некоторых фанатов. «Ну что за девочка», «В одном белье?», «Фигурка тут выглядит сочно», «Оля, так странно смотришься, одни кривляния», «Стоит уже танец выучить, а то только ногой дрыгаешь», «Все над тобой смеются», «Шортики трещат! Не твой размерчик», — прокомментировали кадры подписчики.

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