«Очень соскучились!»: Шпица вновь закружилась в объятиях партнера по «Танцам со звездами»

Актриса воссоединилась на паркете с Михаилом Щепкиным.

22 мая актриса Катерина Шпица встретилась с танцором Михаилом Щепкиным, в паре с которым участвовала в теле проекте «Танцы со звездами» 2021 года.

Очевидно, партнеры не желают забывать о своем тандеме и продолжают ставить страстные танцевальные номера, но уже для себя. 36-летняя артистка поделилась видео одного из них, даже не редактируя на случай неудачных движений.

«Сегодня встретились наконец с Мишей Щепкиным. Тысячу лет не танцевали, очень соскучились!» — написала Катерина в Telegram.

Поклонники актрисы в комментариях восхитились красотой и женственностью ее движений.

Напомним, пара заняла в «Танцах со звездами» четвертое место. До Шпицы Щепкин танцевал с ее коллегами Екатериной Волковой и Алисой Гребенщиковой.

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