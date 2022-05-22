Вечер в Дубае: Лопырева в алом платье-бюстье, скрывающем изъяны фигуры, повеселилась с друзьями

Виктория Лопырева уже давно не носит корону, хоть она и была обладательницей титула «Мисс Россия». Блондинка в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она часто участвует в фотосессиях и посещает красные дорожки.

В Россию светская львица приезжает летом, а живет она уже два года в Дубае с сыном Марком Лео. Почти каждый вечер звезда проводит вне дома. Она любит демонстрировать женственные образы.

На этот раз Виктория отправилась на вечеринку у бассейна. Она решила выглядеть броско. На публике блондинка появилась в алом мини-платье с драпировкой и босоножках на шпильке.

Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Она посидела у бассейна, а потом устроила фотосессию с подругами. Благодаря фасону наряда она скрыла изъяны фигуры. Лопырева дополнила образ сережками и распустила волосы.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали бизнесвумен комплиментами. «Стали еще стройнее», «Как перестать вами любоваться», «Просто королева, «Алый вам к лицу», «Ноги бесконечные», «Просто огонь», «Платье сидит роскошно», «Какая же вы красотка! Другой такой нет», «Загар у вас просто безупречный», «Ох, вот это леди», «Вы затмили всех», — прокомментировали пост подписчики.

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