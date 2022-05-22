«Невероятной красоты»: Боня в шифоновом платье в стиле бэби-долл предстала на вилле в Монако

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2», но она продолжает быть медийной личностью. Уже много лет она живет в Монако. Там светская львица растит дочку Анджелину. Виктория стала успешным бьюти-блогером.

Она не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Не удивительно, что телеведущая тратит гонорары на наряды люксовых брендов. А на днях она щегольнула в бальном на платье на кинофестивале в Каннах.

Обычно Виктория редко делится личными кадрами. Но 21 мая она собралась на обед к швейцарскому доктору Рафаэлю Гюменеру, возглавляющему медицинское направление бренда L.Raphael.

Для светского раута она выбрала шифоновое платье в стиле бэби-долл в нежных тонах. Боня решила сделать акцент на стройных ногах. Прическа с легкими локонами и неброский макияж дополнили лук.

Виктория увиделась с Рафаэлем. Она насладилась видом с его виллы на город и покрасовалась у бассейна. Бизнеследи попала на глаза фотографам.

«Эта вилла невероятной красоты с таким видом», — восхитилась она.

Поклонники осыпали Викторию комплиментами. Многие восхитились ее летним образом. «Ну что за красавица», «Ох, какое платье», «Виктория, вы своя среди богачей», «Какая стройная! Платье идеальное», «Прям летом повеяло», «Ну что за красота! Вы все затмили», «Наряд у вас чудесный сказочная фея», — прокомментировали пост подписчики.

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