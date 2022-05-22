Сама элегантность: Арзамасова в двубортном пальто и брюках в пол отметилась в Санкт-Петербурге

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Многие зрители ее полюбили благодаря сериалу «Папины дочки». Потом она продолжила строить карьеру и снялась даже с Филиппом Киркоровым и Алексеем Чадовым.

Но о личной жизни артистка предпочитала умалчивать. А вот два года назад ее подловили на отдыхе с Ильей Авербухом. Теперь влюбленные уже женаты.

В прошлом году Лиза стала мамой. Теперь она растит сына Льва. Авербух признавался, что они уже хотят завести второго общего ребенка. Актриса, к слову, быстро вернулась к работе в театре. Она успешно совмещает материнство и карьеру.

Многие поклонники восхищаются тем, как быстро она вернулась в форму после родов. А 21 мая Арзамасова оказалась в Санкт-Петербурге, где встретила рассвет на террасе с видом на город.

Молодая мама предстала в брюках в пол со стрелками и двубортном пальто цвета хаки. Лук дополнили ботинки на толстой подошве. Актриса подчеркнула свою стройность.

Поклонники восхитились элегантным образом Лизы. Многие осыпали ее комплиментами. «Как вы всегда женственно и необычно выглядите», Очень вписываетесь в такие пейзажи«, «Надеюсь вас снимал Илья! Такая хорошенькая», «Люблю такие пальто», «Вроде так просто одеты, но так красиво», «Как повезло с вами мужу», — прокомментировали пост подписчики.

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