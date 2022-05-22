Нюдовая нежность: 66-летняя Долина в силуэтном платье предстала на теплоходе с Ковальчук

Лариса Долина является одной из самых известных артисток в России. Она исполняет песни в стиле джаз, а также популярные треки. Уже не первый год певица преподает в вузе.

Она может похвастаться тем, что в 66 лет продолжает выступать и даже записывает дуэты с молодым исполнителями. А за последние два года Лариса Александровна так похудела, что сменила гардероб и теперь зачастую восхищает публику стильными образами.

больше по теме Две модницы: Долина в лимонном жакете и принтованных брюках появилась на публике с Бабкиной Певица выбрала яркий весенний образ для пресс-конференции.

На днях артистка щегольнула на премии «Жара». Долина в белоснежном костюме и с косичками предстала на красной дорожке. А вот 21 мая снимком с ней поделилась Юлия Ковальчук.

Они вместе провели время на теплоходе, где, по всей видимости, прошла вечеринка. Жена Алексея Чумакова отметилась в костюме в бельевом стиле цвета фуксия. А вот Лариса Александровна была в платье в пол нюдового цвета, расшитым камнями. Она подчеркнула изящные формы. Юлия засняла ее без фильтров и фотошопа.

«Будущие певцы и певицы, как же вам повезло. Лариса Долина открывает свою Музыкальную Академию, а это значит, что у вас появился невероятный шанс поучиться этому ремеслу у лучших!» — поделилась она.

Поклонники подтвердили, что это прекрасная новость. Также они восхитились тем, как выглядит артистки. «Красивые», «Долина просто роскошная! Вот так незаметно надо стареть», «Ну что за прелестная девушка в розовом! А рядом вообще богиня», «ой, Лариса Александровна сногсшибательная», «Обожаю ухоженных женщин», «Просто бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!