Четкий стиль: Клава Кока в ультрамодном бомбере и ботинках на тракторной подошве отметилась в Самаре

Клава Кока является популярной певицей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене и успела добиться больших успехов за короткий срок. Артистка записала дуэты с именитыми певцами, в том числе с Александром Реввой.

Она не боится экспериментировать с образами, поэтому часто удивляет поклонников. Недавно звезда на шпильках и в мини-платье под зебру щегольнула на премии «Жара».

А вот потом Кока отправилась на гастроли. После отпуска в Исландии она ездит по российским городам с концертами. Накануне блондинка оказалась в Якутске, а затем в Самаре. Она поделилась кадрами из своего путешествия.

На новых фото артистка предстала в алом платье-толстовке и принтованном бомбере оверсайз. Клава подчеркнула стройные ноги. Кэжул образ дополнили кремовые бодинки на тракторной подошве.

Примечательно, что Ольга Бузова обзавелась похожим бомбером. Она щегольнула в своем аутфите в Сочи. Поклонники отметили, что Кока восхитила их своим образом.

«Какая классная», «Просто прелесть», «Ну что за американская школьница! Просто роскошно», «Клава, у тебя бесподобные наряды», «Ну какая ты красотка! А эта куртка полный отпад», «Очень стильно! Прям захотелось повторить», «Крутая, прям чика», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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