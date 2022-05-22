Шальная императрица: Рудова в миниатюрном платье с корсетом подразнила пышным декольте на камеру

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Ей довелось поработать с Павлом Прилучным, а недавно блондинка снова снялась с Дмитрием Нагиевым. Она в свои 38 лет обладает стройной фигурой.

Ей зачастую предлагают носить пикантные наряды. Но сама светская львица заверяет, что подобные образы ей не нравятся. Хотя дома она порой красуется в пикантных мини-юбках.

В последнее время Наталья не часто выходит в свет. Она делится кадрами со съемок, а также архивными фото в бикини. Но 21 мая блондинка решила похвастаться обновкой.

Она примерила белое мини-платье из легкой ткани и ванильный корсет на шнуровке в стиле царских времен. Рудова покрасовалась на камеру засветив пышное декольте. Нежный наряд также подчеркнул ее длинные и загорелые ноги

«Я обожаю девичьи платья и корсеты», — отметила звезда.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Многие осыпали комплиментами актрису. «Шикарно, очень красиво. Я тоже обожаю платья», «Ничего себе», «Круто! Красота в красоте», «Вы и есть настоящая принцесса», «Очень идет», «Красивая безумно», «Как нежно», «Фигурка топовая, с такой в любом мешке будешь королевой», «Это очень круто», Ох, какой вид», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!