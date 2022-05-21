«У вас молния убежала»: Волочкова в купальнике не по размеру насмешила поклонников

Анастасия Волочкова уже давно не выступает в Большом театре. Она является одной из самых известных балерин в стране. В свои 46 лет артистка следит за фигурой, регулярно устраивает себе тренировки и находится в поисках любви.

В последнее время ей в личной жизни не везет. Также она несколько раз оказалась в центре скандалов, так как любит ходить без одежды по своему участку. В итоге соседи подали на нее в суд.

Но на днях Волочкова отправилась в отпуск. Она проводит время в Турции с новым возлюбленным. При этом балерина отметила, что возможно это просто курортный роман. Она снова взяла с собой несколько чемоданов с одеждой.

Первым делом артистка блеснула своим коронным шпагатом и покаталась с друзьями на яхте. А вот 21 мая Анастасия покрасовалась в лимонном купальнике на молнии, подразнив своим декольте поклонников.

«Красивый солнечный купальник? Мне его Наташенька подарила», — написала звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни посмеялись над снимком и заверили, что наряд ей не по размеру. Другие даже раскритиковали вид балерины. «Еще бы босоножки новые, модные подарила, цены бы ей не было!», «Срочно, верните! Она вам завидует! Одела в костюм цыпленка», «Эх блины-блины-оладушки», «Он вам не по размеру», «Но почему опять такая вульгарщина», «У вас молния убежала», — прокомментировали пост подписчики.

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