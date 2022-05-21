Засветила свои прелести: Ольга Бузова в мокром мини-бикини пробежала по улице

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей благодаря своему труду. Блондинка ведет несколько передач, а также дает концерты и получает гонорары за рекламу в соцсетях.

В скором времени она надеется переехать в свою квартиру, где уже несколько лет идет ремонт. Но звезда все чаще находит время на отдых. Также после своей закрытой вечеринки и премии «Жара» она улетела в Сочи.

В начале лета Ольга даст концерт в Москве. А пока она набирается сил, а также приводит себя в форму. Артистка пообещала устроить грандиозное шоу. На этот раз она намерена даже устроить танцы на пилоне. А накануне телеведущая отправилась в баню. Она искупалась в огромном чане с горячей водой. Бузова без макияжа и укладки плескалась в воде.

А потом она нырнула в бассейн. Певица облачилась в мини-бикини цвета мандарина. Она эпично плюхнулась в воду и устроила танцы прямо в купальнике. Затем телеведущая пробежала по улице в мокром бикини. Она показала свою фигуру со всех сторон. Ольга ранее заверила, что уже похудела.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. Многие уверены, что она старается ради будущего мужа. Звезда иногда ходит на свидания. Но после расставания с Давой о личной жизни она не говорит.

«Смешанные чувства, когда смотришь на 40 летнюю бейбу», «Оля, такая хорошенькая», «Фигурка классная», «Что за прикол в таком виде бегать? Там же халаты дают», «Оля, ну ты если себя не покажешь, день прошел зря», «Постройнела, молодец», «Так неуклюже в воде себя вела», «Цвет купальника неожиданный», «Ну что за куколка», «Давно не было контента в бикини», — прокомментировали пост подписчики.

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