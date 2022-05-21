Крохотный Никитка у Пугачевой на руках: Орбакайте показала уникальные кадры со старшим сыном

Певица и актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» поздравила с днем рождения своего старшего сына Никиту Преснякова. Ему исполнился 31 год.

Старшая дочь Примадонны Аллы Пугачевой разместила уникальные кадры. Так на одном из них можно увидеть счастливых Кристину Орбакайте и ее гражданского мужа музыканта Владимира Преснякова, который держит на руках крохотного Никиту. На другом снимке ребеночка несет звездная бабушка певица Алла Пугачева.

«С Днем рождения, мой удивительный, творческий, талантливый Никита Пресняков! В этом году ты проявил себя в разных жанрах — театр, коньки, ТВ- шоу, стрим, рок-группа! Спасибо тебе, я счастливая мать. Желаю тебе драйва сегодня на сольном концерте в Оранжерее на ВДНХ. Люблю». Кристина Орбакайте

Напомним, что Никита Пресняков родился в столице Англии — Лондоне. Он профессионально увлечен музыкой. Кроме того, Никита Пресняков занимается единоборствами.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.