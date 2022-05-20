«Страшно стало не одной мне»: Бабкина вспомнила необычную этническую свадьбу за границей

Поездка в Африку запомнилась русской певице на всю жизнь.

Российская певица Надежда Бабкина вместе со своим ансамблем «Русская песня» объездила почти весь мир. География ее гастролей включает в себя Францию, Великобританию, Германию, Испанию, Польшу, Китай, США, Японию, Индию, Вьетнам, Эфиопию, Австралию и другие страны.

В новом интервью 72-летняя артистка вспомнила самые необычные заграничные поездки. Незабываемой для «Русской песни» стало путешествие в Сенегал, куда их пригласил местный фольклорный коллектив.

«Мы приехали на берег океана. Зрелище завораживающее: черная, кипящая звуками ночь, бурлящая бездна океана, все небо усеяно звездами, и люди — черные, почти фиолетового оттенка. Нас почему-то усадили на качели», — вспоминает Надежда Георгиевна в беседе с журналом «Москвич». «Представление началось с того, что вдруг вспыхнул костер, и из черноты океана стали появляться сенегальцы. Торсы женщин сверкали в отблесках огня как будто намазанные маслом. Прикрытые набедренными повязками мужчины ритмично двигались, извлекая из незнакомых инструментов непонятные звуки». «Сначала они приближались к костру, затем отступали в темноту. Все было завораживающе неожиданно: улыбки, странные головные уборы из перьев, разукрашенные тела, копья в руках… Помню, как вскочила на качели, подобрала под себя ноги, боясь прикоснуться к земле. Казалось, будто я повисла в воздухе, и качели каким-то образом спасут меня. Но страшно стало не одной мне: мы все судорожно поприжимались друг к дружке. Вот это было зрелище!»

Оказалось, что весь этот национальный колорит был еще и свадебным обрядом. Справившись со своими эмоциями, Бабкина отметила, что это был «настоящий фольклор и чистая этнография». С русской народной свадьбой, конечно, не сравнить, но думается, что сенегальцы тоже придут в шок, если попадут на каноничное русское торжество с двухдневным застольем и обязательной дракой.

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