«Люблю тебя бесконечно и очень тобой горжусь!»: Проскурякова показала тестя Николаева

Певица Юлия Проскурякова в «Телеграме» тепло и нежно поздравила своего отца с днем рождения. Родитель приходится тестем мужу исполнительницы, композитору Игорю Николаеву.

На снимке Юлия Проскурякова стоит с отцом недалеко от моря. Судя по всему, они находились в то время на отдыхе.

«Папочка! С Днем рождения! Здоровья, самое главное здоровья! Пусть все твои желания исполнятся! Люблю тебя бесконечно и очень тобой горжусь! С Днем рождения! Фото 2019 года». Юлия Проскурякова

Напомним, что Юлия Проскурякова с 2010 года замужем за Игорем Николаевым. У них есть общая дочь Вероника, которая появилась на свет в 2015 году.

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