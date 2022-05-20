«Без шпагата не обошлось»: Нюша в шортах и тугом топе изящно завела ножку за голову

Нюша является популярной певицей. Ее хиты «Чудо», «Цунами» не перестают звучать на радио. Она также любит яркие образы, в которых выступает на сцене и щеголяет на красных дорожках. Но на этот раз артистка взяла паузу в карьере.

Она находится в декретном отпуске после рождения сына. Мальчику уже скоро будет пять месяцев, но родители скрывают его имя и личико. Для пары это второй общий ребенок. Также звезда с Игорем Сивовым растит дочку Серафиму-Симбу.

В феврале Нюша переехала в Дубай. Там она восстанавливает силы и готовится к возращению на сцену. Певица успевает отдыхать на яхте и играть с детьми. Но также она шьет новые костюмы и занимается стрейчингом.

В новом влоге артистка показала, как занимается с тренером. Она предстала в белых шортах и тугом топе с майкой. Звезда вставала на четвереньки и заводила ногу за голову, а также сидела в шпагате. Наряд едва прикрыл ее прелести.

Поклонники восхитились ее спортивной подготовкой. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая грация», «Ох, шикарная растяжка», «Просто красотища», «Какие формы», «Фигурка — мечта», «Загорелая милашка», «Как ты тянешь ногу! Это зрелищно», «Шпагат хороший! А я и знала, что ты так можешь», «Какая мама! Вся такая пластичная», «Формы шикарные», «Без шпагата не обошлось», — прокомментировали кадры подписчики.

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