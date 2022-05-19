«Мы все будем вовлечены»: Вадим Самойлов отметил, что артистам нельзя молчать по теме Донбасса

В нынешних событиях искусство не может остаться вне политики, считает рокер.

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов поделился своим отношением к проблеме Донбасса и российским исполнителям, которые едут давать концерты в Донецк и Луганск.

57-летний музыкант считает, что в такие времена искусство не может оставаться вне политики.

«Здесь мы все будем вовлечены неминуемо, каждый абсолютно. Можно, конечно, отсидеться, но это совсем инфантильная позиция: это быть не вне политики, а быть вне всего. А политика затронет всех публичных людей и нашу сферу — музыкантов, рок-музыкантов. Сейчас такие времена», — высказался Самойлов в эфире радио Sputnik.

Артист уверен, что его коллеги едут выступать на Донбасс «не из-под палки», а по зову сердца. Причем с 2014 года, а не только в свете последних событий. Сам Вадим тоже имеет опыт концертов в осажденных Донецке и Луганске.

«Когда я выступал в апреле 2015 года, концерт на улице, я понял, все твои регалии, популярен ты, не популярен — это настолько вообще незначимо… Ты едешь не со своей былой славой или сегодняшней славой — ты для людей становишься флагом, представителем той большой Родины, которую они там защищают», — поделился рокер.

Напомним, группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году, но братья Самойловы время от времени исполняют хиты коллектива на различных концертах.

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