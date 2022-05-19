«Люди разучились думать»: Вера Алентова дала характеристику поколению гаджетов

В новом интервью актрису Веру Алентову спросили, почему в нынешние дни в характерах известных людей стали хвалить простоту. Ответ 80-летняя народная артистка РФ дала портрет всему современному поколению, эпохе гаджетов и быстрого поиска информации.

«К простоте уже все привыкли. Люди в большинстве своем разучились думать. По разным причинам. Главным образом потому, что ушли в сети и проводят там много времени, и еще потому, что любую информацию теперь можно получить, не затрачиваясь — одним нажатием кнопки. И ничего не надо запоминать, даже школьникам и студентам. Если потребуется снова — еще раз нажмешь кнопку. Но в голове-то ничего не задерживается», — цитирует актрису журнал «Москвич». «Эта «кнопочная» история разучила людей думать даже о простых вещах, что уж говорить о сложных — сложность утомительна. Простота — это нормально и привычно. А разбираться — трудно, долго, да и незачем».

Алентова отметила, что навигаторы, контекстная реклама и различные электронные сервисы облегчили людям жизнь, но взамен пропала необходимость принимать решения. В результате выросло поколение инфантильных людей, что звезду фильма «Москва слезам не верит» отнюдь не радует.

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