Неизвестная сторона Басты: о популярном рэпере выйдет документальный фильм

Про рэпера Басту сняли большой документальный клип. 24 мая он станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале Gazgolder.

Картина получила название «Баста. Суперигра». Для ее монтажа было использовано более 500 часов видеоматериалов, в том числе и редких архивных кадров, которых поклонники рэпера еще не видели.

«Я всегда с удовольствием смотрел фильмы и читал биографии интересных мне людей. Хотя самому никогда не хотелось фиксировать собственную жизнь. Фильм вызывает у меня разные эмоции — где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям — с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем», — говорит Василий Вакуленка, aka Баста, aka Ноггано.

Как артист подходит и творчеству, откуда он черпает вдохновение для своей музыки? Какой он дома и в работе? Об этом и многом другом в картине рассказывают его друзья, коллеги, родные исполнителя. Среди них: жена, дочери и мама Василия, рэперы Гуф, Влади, Скриптонит, Смоки Мо, а также Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и многие другие.

Когда-то посреди «лихих 90-х» в южном Ростове-на-Дону появился молодой исполнитель под псевдонимом Баста Хрю, которому трудно было поверить, что он смог собрать местный дворец спорта. Спустя 20 лет артист спокойно собирает «Лужники» и другие масштабные площадки столицы. Между этими двумя эпохами лежит большой путь через группу «Каста», звездную болезнь и семейную жизнь.

Съемки документального фильма продолжались более двух лет. И сегодня это одна из самых честных историй успеха в российском шоу-бизнесе.

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