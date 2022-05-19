Кейт Миддлтон в приталенном платье цвета бабл-гам и шляпке повеселилась на вечеринке в саду

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Она исполняет королевские обязанности, часто встречает гостей во дворце и воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Щарлотту и принца Луи.

В этом году пара уже ездила в тур по Центральной Америке. А весной супруги часто выходят в свет. Каждый раз герцогиня Кембриджская появляется в элегантных образах.

Накануне в Букингемском дворце прошел роскошный званый садовый раут. Garden Party было организовано в честь платинового юбилея правления королевы.

Кейт Миддлтон предстала на мероприятии вместе с принцем Эдвардом (сын Ее Величества) и Софи Уэссекской. Она выбрала для такого случая яркий наряд бренда Emilia Wickstead. Кэтрин щегольнула в платье-пальто цвета бабл-гам и кокетливой шляпке.

Миддлтон не просто так отдала предпочтение такому цвету, так как розовый любимый оттенок Елизаветы II. Также любимый цветок Ее Величества — ветвистая роза сорта New Dawn Red. Так жена принца Уильма своим нарядом выразила уважение королеве.

«Приятно видеть так много людей (включая много знакомых лиц!) на сегодняшней вечеринке в саду. У нас есть возможность выразить нашу благодарность отдельным лицам и организациям по всей стране, которые делают все возможное, проделывают фантастическую работу в своих сообществах», — гласит подпись в официальном аккаунте супругов Кембриджских в соцсети.

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