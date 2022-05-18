Елена Малышева рассказала о болезни 89-летней матери

Мама ведущей не может ходить из-за болей в позвоночнике.

Популярная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась сложной ситуацией в семье. Как выяснилось, мама ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале может передвигаться только в инвалидном кресле. 89-летняя женщина страдает заболеванием, которое лишило ее подвижности.

По словам Малышевой:

«У мамы тяжелейшие возрастные изменения позвоночника. Дисков нет. Позвонки лежат друг на друге. Сдавливают нервы. Поэтому боль».

Уменьшить боль помогают специальные физические упражнения, направленные на разработку плечевых суставов и поясницы, об этом сообщает издание «ФАН».

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