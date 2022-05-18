Само совершенство: Лопырева в шортах-бермудах и топе Versace покрасовалась в ванной комнате

Телеведущая похвасталась тем, как выглядит. Поклонники сравнили ее с куклой Барби.

Виктория Лопырева является победительницей конкурсов красоты. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Россия». После этого блондинку стали приглашать на разные мероприятия.

Она даже работала телеведущей, но вот уже два года Виктория живет в Дубае. Она участвует в фотосессиях и организует фестивали. Порой светская львица красуется в роскошных платьях на красной дорожке.

Не так давно Лопырева провела время в Майами. А теперь она вернулась в ОАЭ, где в жаркую погоду позволяет себе носить пикантные наряды. На этот раз блондинка на встрече с друзьями появилась в черных шортах и топе Versace.

Ее лук дополнили не туфли, а сандалии. Виктория подчеркнула изящную фигуру и загорелые ноги. Она покрасовалась в ванной комнате. Звезда решила не прятать свои достоинства.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лопырева. Многие сравнили ее с куклой Барби и признались, что не каждая девушка может так выглядеть в 38 лет.

«Вот это дорого-богато», «Тут не наряд прекрасен, а ваша фигура», «Сон наяву», «До чего красивая», «Просто кукла», «Вам нужно играть в кино», «Просто прелесть», «Эти загорелые и длинные ноги», «Ну чистый соблазн», «Наряд, который создали для вас», «Красотища», — прокомментировали пост подписчики.

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