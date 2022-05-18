Ангельская нежность: Клава Кока в белой мини-юбке и откровенном топе оголила мягкий животик

Певица на съемках предстала в нежном образе. Она похвасталась своими формами.

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Ей удалось завоевать внимание миллионов поклонников. Она выпускает треки и записывает дуэты с именитыми артистами.

Также Клава не боится экспериментировать с имиджем. Примечательно, что она недавно сделала каре. А вот красить в яркие тона не стала. После отпуска в Исландии звезда блеснула пополневшей фигурой на премии «Жара».

А вот 18 мая Кока приехала на съемки канала «Муз-ТВ». Она решила похвастаться своим новым образом. Блондинка облачилась в монохромный костюм. Она блеснула фигурой в белой мини-юбке на шнуровке и откровенном топе.

Наряд позволил ей оголить мягкий животик. Лук дополнила волнистая укладка и макияж в розовых тонах. Клава решила покрасоваться на камеру прямо в студии.

«Всем привет! Сегодня у меня такой милый, нежный образ! Беленький! Сегодня снимаем кое-что для „Муз-ТВ“. 20-ка самых топовых актуальных хитов, как настроение? Мне хочется спать, потому что спала часа три, но настроение хорошее», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же ты красива», «Очень милая», «Ангелок», «Ну что за девушка», «Ну прям чудо», «Хороша», «Фигурка прям самый смак», «Роскошно выглядишь», «Солнечный человек», «Ну слов нет, какая классная», «Нежная! Просто сказочная девушка», «Тебе так идет», — прокомментировали пост подписчики.

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