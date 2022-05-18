«Сердечные отношения»: источник поведал, думают ли Питт и Энистон о воссоединении

А то ведь могут посмотреть на счастье Аффлека и Лопес и захотеть так же.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в далеком 2005 году. С тех пор звездную пару не раз видели вместе. Поговаривают, что у них до сих пор теплые отношения. И немного странно, что в нынешние дни эти суперпопулярные голливудские звезды находятся в свободном статусе.

А ведь на фоне триумфального воссоединения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес эти двое тоже могли бы воскресить свой брак. Уверены, что фанаты Брэда и Джен с радостью восприняли бы эту новость.

В каких же сейчас отношениях эти двое? Думают ли они возобновлять свой роман? На эти вопросы ответил источник портала ET, близкий к обеим звездам.

«Брэд и Джен все еще друзья, — говорит инсайдер. — Они разговаривают, у них хорошие, дружеские, сердечные отношения». «Они не собираются воссоединяться, но очень уважают друг друга».

Напомним, ранее Энистон признавалась, что хочет «найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью», а новый брак или сайты знакомств актрису не интересуют. Так и хочется спросить у Джен: неужели Брэд не вписывается в эту ее стратегию?

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