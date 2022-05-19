Наталия Орейро: почему в России так любят звезду «Дикого ангела» и эта любовь взаимна

Многие убеждены: у Наталии Орейро – русские корни. На самом деле актриса и певица впервые побывала в нашей стране 20-летней, - и была потрясена обожанием, которым ее здесь встретили.

Звезда «Дикого ангела», похоже, навсегда поселилась в сердцах тех, кто с замиранием сердца следил за судьбой очаровательной Милагрос в 90-х. Но, если о любимой героине зрители знают все, то личная жизнь актрисы, исполнившей эту роль, остается тайной: Наталия Орейро не любит рассказывать о своих любовных переживаниях.

Любила петь с детства

Наталия родилась 19 мая 1977 года в уругвайском городе Монтевидео. Эта малышка была не просто красавицей с непокорными кудрями и глазами-вишнями: она оказалась еще и талантливой. В доме было много расчесок – мама работала парикмахером. Каждой расческе посчастливилось исполнить роль микрофона: маленькая Наташа становилась перед зеркалом и пела, подражая известным артистам.

Съемки в рекламе и мечта о кино

Родители, посовещавшись, записали восьмилетнюю Наташу в театральный кружок: ясно было, что у девочки талант. Прошло еще четыре года, и Наташа, твердо зная, что хочет стать актрисой, начала сниматься в рекламе, собирая портфолио. Только вот жизнь в маленьком Монтевидео не давала особых возможностей. Тогда Наташа стала все чаще ездить в Буэнос-Айрес, тратя на эти поездки все заработанные на съемках деньги: там был шанс пробиться, ведь именно в Буэнос-Айресе проходила вся «киношная» жизнь Южной Америки.

Первая роль и первая любовь

Девушка трудилась не покладая рук, не отказывалась ни от какой работы, и однажды ее труды принесли результаты: она снялась в фильме «Непокорное сердце». Правда, роль досталась крошечная. Зато она познакомилась с актером Пабло Эччари.

Это была первая любовь – Наталия боготворила своего избранника: Пабло был старше, опытнее, профессиональнее. 16-летняя девушка с радостью училась у него мастерству актера, впитывая все, словно губка. И вскоре ее способности заметили, предложив главную роль в сериале «Богатые и знаменитые».

Первый диск и «Дикий ангел»

С тех пор Наталия постоянно снималась, ее лицо не сходило с телеэкранов, а фильм «Аргентинец в Нью-Йорке», в котором она играла уже 20-летней, мог поспорить по сборам со знаменитым «Титаником». А еще «Аргентинец» помог актрисе построить сольную карьеру: на съемках этого фильма она познакомилась с известным продюсером Густаво Янкелевичем.

Это знакомство было судьбоносным: Густав не только выпустил сольный альбом Наталии, но и дал ей главную роль в сериале «Дикий ангел». Сериале, которому суждено было занять главное место в жизни Орейро и прославить ее на весь мир.

Слухи не подтвердились

А что же Пабло Эччари? Он все это время был рядом с любимой и во всем ее поддерживал. Зрители, очарованные Милагрос, поверили в то, что между Наталией Орейро и Факундо Арана, сыгравшим возлюбленного Милагрос, Иво, на самом деле – роман. В это сложно было не поверить: «химия» между героями буквально заставляла искриться экраны, зрители четырех континентов замирали в восхищении, всей душой переживая за героев.

Пабло Эччари никак не комментировал то и дело возникавшие слухи о нежных отношениях Наталии и Факундо. Он понимал: без взаимного влечения актеров невозможно достоверно сыграть любовь. Сама же Наталия много раз повторяла: между ней и Факундо не было ничего, кроме совместной работы.

Успех и крушение любви

Между тем, «Дикое сердце» сделало ее звездой. Это был настоящий успех – и не только актрисы, но и певицы Наталии Орейро, ведь песни в ее исполнении стали саундтреками сериала. После окончания съемок она отправилась в мировое турне. Бесчисленные концерты, улыбки в камеру, цветы от поклонников…

Никто не знал, что личная жизнь Орейро в тот самый момент терпела крушение. После шести лет счастья Наталия и Пабло решили расстаться. Актриса снималась в очередном сериале, записывала альбом, — и все это в состоянии жестокой депрессии:

«Я приходила домой после дня напряженной работы, после того как целый день смеялась в студии, и начинала рыдать, иногда всю ночь. Плакала над тем, что прочитала о нас в газетах, над тем, что люди меня спрашивали, плакала по любому поводу».

Наталия и Рикардо: 20 лет разницы

Выбраться из депрессии ей помог Рикардо Мольо, лидер аргентинской рок-группы. Они познакомились в гостях у знакомых. Наталии было тогда 24, Рикардо – 44, у него за плечами был развод, две дочери, но ничто не помешало им стать самыми близкими на свете людьми.

Правда, друзья Рикардо не сразу приняли Наталию, долго считали ее «пустышкой», только и умеющей сниматься в «мыльных операх». Но она сумела доказать, что относится к Рикардо очень серьезно, что она может стать достойной подругой популярного музыканта.

31 декабря 2001 года они поженились. Ждать рождения первенца пришлось долго, целых десять лет. Появление на свет долгожданного сына стало для обоих супругов огромным счастьем. И сегодня, когда с момента свадьбы прошло уже больше 20 лет, они, похоже, продолжают оставаться счастливыми и влюбленными.

«Наша Наташа»

Наталию Орейро очень любят в России. Впервые она посетила нашу страну еще в 2001 году. И убедилась: в России – настоящая «орейромания»! Она не могла спокойно выйти из отеля – ее поджидали толпы фанатов, ее буквально носили на руках. Билеты на концерты Орейро раскупались мгновенно, все хотели посмотреть концерт «Дикого ангела».

В одном из интервью Наталия рассказывала: «Мне очень нравится это ощущения. Я просто купаюсь в любви русских людей. Недавно я послала подруге письмо, и она не поверила, что на другом конце земного шара, под окнами гостиницы, где я живу, целыми днями люди кричат «Наташа, Наташа!»

В 2014 году прошел ее тур под названием «Наша Наташа», актриса проехала с концертами по 19 российским городам. А не так давно «наша Наташа» получила российское гражданство. Похоже, любовь поклонников к уругвайской актрисе не ослабевает, — как и ее любовь к России. Из поездок в Россию она привозит на родину укроп – актрисе понравилась эта приправа, которую у нас привыкли класть почти во все блюда. А еще Наталия Орейро полюбила тульские пряники.

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