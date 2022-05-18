Алина Загитова празднует 20-летие

Звезда фигурного катания Алина Загитова празднует день рождения. Ей всего 20 лет, а она уже достигла всего, о чем только можно мечтать: завоевала все титулы в фигурном катании. Первый хореограф чемпионки, Лариса Санина, рассказала, какие у спортсменки планы на будущее:

«Все титулы завоеваны, можно на этом остановиться, кататься в свое удовольствие и радовать людей».

Как объяснила Санина, Алина продолжает тренироваться, но никаких глобальных целей при этом не ставит, потому что приостановила карьеру в большом спорте. Теперь Алина сосредоточена на покорении телевидения и ледовых шоу. А еще — на путешествиях: сейчас, например, она выкладывает в соцсетях фото с отдыха на Мальдивах.

Своим мнением о дальнейшем развитии карьеры Загитовой поделился и эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин:

«За Алину можно только порадоваться. Она волею судьбы попала на Олимпиаду в Пхенчхане. А могло бы случиться так, что приняли бы возрастной ценз… Вполне могла Алина на Олимпиаду. Тогда мы, может быть, и не восторгались ей так, как сейчас. Она стала суперзвездой мировой величины, прекрасной девушкой, очень красивой. Еще и стала телеведущей», — сообщает издание «Телеканал «360».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!