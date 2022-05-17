Комбинация, белый костюм, воздушное платье: Федорова примерила девять женственных образов

Телеведущая очаровала поклонников в платьях в стиле голливудский шик и романтических образах.

Оксана Федорова является известной светской львицей. В этом году исполнилось 20 лет с того момента, как она завоевала титул «Мисс Вселенная». С короной Оксана ходила не долго, но даже в свои 44 года она не перестает восхищать поклонников своими нарядами.

Примечательно, что телеведущая успела стать мамой двоих детей, но по-прежнему обладает стройной фигурой. А так как она частая гостья на разных мероприятиях, в ее гардеробе всегда много ярких образов.

Перед началом лета Оксана похвасталась большим количеством нарядов для особого случая. На фотосессии она блистала в шелковом платье в пол зеленого цвета, а также атласных силуэтных платьях с разрезом и открытыми плечами.

Также светская львица щегольнула в воздушном платье нежно-розового цвета с многослойной юбкой и туфлях Золушки. Еще один романтический лук восхитил поклонников — белое платье с легким кружевом.

Напоследок Федорова припасла белоснежный костюм с укороченными брюками, который она сочетала с черной шляпкой и шпильками. Также телеведущая устроила танцы в алом платье-комбинации с бахромой. Этот наряд оказался самым ярким.

Поклонники пришли в восторг от женственных образов. Многие осыпали ее комплиментами. «Шик! В шляпе мегастильно!», «Как же красиво», «Один наряд лучш другого», «В розовом вы прям принцесса», «Сколько нежности», «С такой фигурой можно носить все», «Очень красиво! Я хочу все платья», — прокомментировали пост подписчики.

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