«Сегодня здесь, завтра там»: Борис Гребенщиков высказался о своем месте жительства

В новом интервью лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова спросили, почему он перебрался жить из Петербурга в Лондон.

68-летний рок-музыкант ответил, что любовь к Британии передалась ему от отца, а потом ее закрепили произведения Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Артура Конана Дойла и Джона Толкина. Сейчас же Гребенщикова манит в английской столице ее музыкальная сторона.

«Живу я не в Лондоне, или Петербурге, или Париже — я живу в этом мире: сегодня здесь, завтра там. Последние два десятка лет я много времени провожу между Лондоном и Петербургом, сейчас больше в Лондоне — потому что по качеству записи музыки и уровню игры музыкантов с этим городом не сравнится ни одно другое место на Земле. Здесь мне хорошо работается», — рассказал Борис Борисович журналу «Москвич».

Музыкант признался, что не хочет делить мир на политические лагери и ценит свободу. Например, он считает привычное выражение «за рубежом» уродливым.

«Все время хочется спросить: за каким рубежом? Кто этот рубеж проложил? Почему вам так нравится жить в лагере за колючей проволокой? Нет рубежей. Мир один — мы все его часть», — поделился Гребенщиков своей философией.

Напомним, после начала событий на Украине 2022 года знаменитый рокер отменил свои концерты, но в конце апреля заявил, что не может без выступлений и продолжит выходить на сцену.

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