Лена Катина похвасталась шикарным бриллиантом на безымянном пальце

Экс-участница группы «Тату», певица Лена Катина, показала журналистам шикарный помолвочный перстень с бриллиантом, который ей подарил жених.

1 мая стало известно, что 37-летней певице сделал предложение миллионер Дмитрий Спиридонов. Свадьба намечена на 18 июля, и, судя только по кольцу, уже можно предположить, что это будет помпезное торжество.

Как передает Telegram-канал «Баночки и тапочки», перстень оценивается в 13,5 миллиона рублей.

Напомним, это будет второй брак «рыженькой татушки». Ранее она была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и родила ему сына Александра.

Новому возлюбленному певицы этим летом исполнится 40 лет. Он крупный предприниматель и основатель платежного сервиса. Однажды искал любовь на передаче «Давай поженимся!».

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