Мужчины Ольги Ломоносовой: почему звезда «Не родись красивой» не хочет в ЗАГС

Ольга Ломоносова была замужем – и ей там не понравилось. Больше она не хочет вступать в брак. Но это не мешает ей чувствовать себя счастливой.

В сериале «Не родись красивой» Ольга Ломоносова сыграла успешную и уверенную в себе Киру, но ее собственная жизнь далеко не сразу привела актрису к успеху и известности.

Родной город Ольги – Донецк. С раннего детства она активно занималась гимнастикой и балетом. Правда, поступить в Вагановское училище в Ленинграде не получилось – слишком спортивной оказалась девочка, ее подготовка противоречила балетным принципам, как объяснили педагоги. Зато Олю приняли в Киевское хореографическое училище.

Из-за любви отказалась от стажировки за границей

И вот училище окончено. На горизонте – стажировка в Германии: предел мечтаний! Но все изменили летние дни, проведенные на отдыхе в Крыму. Ольга познакомилась с актерами столичного театра, они настойчиво приглашали девушку приехать на неделю в Москву, обещали показать город… И эта неделя перевернула всю ее жизнь. Ольга влюбилась – отчаянно, без памяти. Все дни она проводила в театре – не сводила глаз с харизматичного Владимира Машкова. Никакая Германия ей была уже не нужна: только Москва!

Брак ради прописки

И родителям пришлось смириться с решением дочери. Ольга была счастлива: она чувствовала, что Москва – ее город. Правда, из романа с Машковым ничего не вышло. Зато она поступила в Щукинское училище. И стала актрисой. На момент окончания училища перед иногородней выпускницей встал вопрос прописки. И она, не особо раздумывая, вышла замуж за молодого человека, который за ней ухаживал. Евгений Ряшенцев был сыном известного поэта, их семья просуществовала полтора года.

Развод не стал для Ольги трагедией. Она полностью погрузилась в профессию. Актер театра Вахтангова, Павел Сафонов, охотно работал с ней – она участвовала в спектаклях театра еще со студенческой скамьи, и Павел очень помогал ей и другим студентам освоить актерское мастерство. Романтических отношений между ними поначалу не было: Павел считал Ольгу легкомысленной, да и сам встречался с девушкой. Но совместная работа обоим приносила радость.

«Не родись красивой»

Они не сразу поняли, что взаимная симпатия переросла сначала в дружбу, а потом и в нечто большее. Ольга и Павел стали встречаться, забыв о том, что еще недавно были нелестного мнения друг о друге. А потом у Ольги появилась собственная квартира. Надо было делать ремонт, нужны были деньги, и она согласилась сниматься в сериале «Не родись красивой», хотя прежде всегда избегала долгосрочных проектов.

Сериал принес не только деньги, которые позволили быстро завершить ремонт, но и огромную популярность. В квартиру они с Павлом въехали вдвоем, а через полгода после окончания съемок в сериале Ольга родила дочь Варю. Они были счастливы вместе. Вскоре на свет появилась вторая дочь, которую назвали Сашей, а в 2017 году родился сын Федор. Но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.

Счастье без штампа в паспорте

Надо сказать, отсутствие штампа в паспорте нисколько не мешает им наслаждаться семейной гармонией. И Ольга, и Павел самым главным считают счастье детей. Они много внимания уделяют дочерям и сыну, стараются проводить вместе как можно больше времени. По словам Ольги, она не чувствует никакой потребности в официальном статусе жены: она уже была женой, хватит.

А Павел Сафонов признается, что до сих пор, спустя 15 лет совместной жизни, теряет голову от любви всякий раз, когда видит Ольгу. Похоже, они нашли собственную формулу любви: безграничное доверие, не требующее никаких официальных подтверждений.

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