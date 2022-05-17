Горячий хит лета: Лопырева в модных джинсах-трубах и трикотажном топе устроила фотосессию с сыном

Виктория Лопырева уже много лет ведет светский образ жизни. В свое время она стала победительницей конкурса «Мисс Россия». Блондинка вела передачи, а теперь организует разные мероприятия и участвует в фотосессиях.

В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Светская львица растит сына Марка Лео вместе с мужем Игорем Булатовым. Но супруги часто находятся далеко друг от друга, так как звезда предпочитает жить в Дубае.

Зачастую Лопырева выходит в свет вечерних платьях. Она славится своими женственными образами. На этот раз модель предстала на пляже. Она облачилась в джинсы-трубы прямого кроя с высокой талией и трикотажный топ цвета Барби.

Блондинка позировала на побережье с подросшим сыном. Виктория подчеркнула свою осиную талию, а благодаря джинсам ее ноги смотрелись еще длиннее.

«Съемка с ребенком — это всегда лотерея. Он может проснуться в плохом настроении, может не довериться фотографу или еще что-то», — отметила звезда.

Однако Марк Лео обнимал маму и прыгал в ее объятия. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная мама», «Ох, чудесный наряд» «Как мне нравятся такие джинсы», «Просто бесподобная», «Вика, ты идеальная», «Кукольная фигурка», «Ноги бесконечные», «Какой нежный мальчик», — прокомментировали пост подписчики.

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