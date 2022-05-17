«Лучшее свидание»: Муцениеце в остромодной косухе и «рваных» джинсах щегольнула в центре Москвы

Бывшая жена Павла Прилучного устроила променад и посетила «Стенадап». Она облачилась в трендовый наряд.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Агата работала Александром Робаком и Дмитрием Нагиевым. А вот со звездой «Мажора» Павлом Прилучным она состояла в браке.

И хоть артистка родила от него двоих детей: Тимофея и Мию, они развелись в 2020 году. С тех пор она еще больше сил вкладывает в карьеру, работает над внешностью и ищет новую любовь.

Недавно Агата показала большой дом, который купила для себя и детей. Уже два года она живет в квартире после развода, поэтому снова хотела перебраться за город. А вот 16 мая актриса устроила себе выходной. Она встретилась с подругой и провела с ней весь день. Муцениеце облачилась в рубашку оверсайз с необычным воротником и черные рваные джинсы скинни. Изюминкой образа стала кожаная косуха в модном фасоне.

Сначала артистка приехала в ресторан. Там она отведала салат, десерт, а также попробовала коктейли.

«Боже мой, вот это лучшее свидание с моей любовью любовной, красивой! В прекрасном месте», — сказала ей подруга Наталья.

Потом Муценицеце отправилась гулять по центру Москвы. Она похвасталась своим нарядом.

«Красивая такая! А я в штанах, скромная такая», — заметила актриса.

Остаток вечера они провели на шоу «Стендап». Агата призналась, что давно не видела такого количества людей. Она насладилась приятной компанией и посмеялась. Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. «Женщина огонь», «Красивая», «Неотразимая красотка!», «Сильная и независимая», «Очень стильная! Сплошь огнище!», «Выглядишь круто», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!