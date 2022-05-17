«Лучшее свидание»: Муцениеце в остромодной косухе и «рваных» джинсах щегольнула в центре Москвы

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Агата работала Александром Робаком и Дмитрием Нагиевым. А вот со звездой «Мажора» Павлом Прилучным она состояла в браке.
И хоть артистка родила от него двоих детей: Тимофея и Мию, они развелись в 2020 году. С тех пор она еще больше сил вкладывает в карьеру, работает над внешностью и ищет новую любовь.
Недавно Агата показала большой дом, который купила для себя и детей. Уже два года она живет в квартире после развода, поэтому снова хотела перебраться за город. А вот 16 мая актриса устроила себе выходной. Она встретилась с подругой и провела с ней весь день. Муцениеце облачилась в рубашку оверсайз с необычным воротником и черные рваные джинсы скинни. Изюминкой образа стала кожаная косуха в модном фасоне.
Сначала артистка приехала в ресторан. Там она отведала салат, десерт, а также попробовала коктейли.
«Боже мой, вот это лучшее свидание с моей любовью любовной, красивой! В прекрасном месте», — сказала ей подруга Наталья.
Потом Муценицеце отправилась гулять по центру Москвы. Она похвасталась своим нарядом.
«Красивая такая! А я в штанах, скромная такая», — заметила актриса.
Остаток вечера они провели на шоу «Стендап». Агата призналась, что давно не видела такого количества людей. Она насладилась приятной компанией и посмеялась. Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. «Женщина огонь», «Красивая», «Неотразимая красотка!», «Сильная и независимая», «Очень стильная! Сплошь огнище!», «Выглядишь круто», — прокомментировали пост подписчики.
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