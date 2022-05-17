Без макияжа и укладки: 39-летняя Бородина сразила поклонников пикантным кадром из ванной

Телеведущая продемонстрировала фигуру на отдыхе в Дубае. Она успела загореть.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Но раньше Ксения предпочитала блистать только на съемках, а вечера она проводила дома с детьми: Марусей и Теоной.

Однако в прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Теперь она регулярно посещает вечеринки и ездит в путешествия. В мае звезда уже отдохнула в Сочи, Абхазии, а потом прилетела в Дубай.

Вторую часть отпуска Бородина провела без детей. Она успела устроить шопинг. Телеведущая даже приглядывает себе квартиру в ОАЭ. Почти каждый день она веселилась в ресторане и гуляла и подругами.

А накануне светская львица решила засняла себя в ванной комнате. Она предстала в лифе от купальника и белых шортах. Ксения массировала свои бедра на камеру. При этом она была без макияжа и укладки.

А вот на пляже звезда покрасовалась в модном мини-бикини. Лиф-бандо дополняли трусики с высокой посадкой, которые визуально удлиняют ноги и скрывают живот. Телеведущая блеснула своим прессом.

Поклонники восхитились тем, как Бородина выглядит после развода. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красавица», «Какие формы», «Всегда выглядите бесподобно», «Когда после развода расцвела», «Ксения, у вас фигурка шикарная, как у модели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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