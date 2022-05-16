«Он и оперу, и эстраду хорошо исполнял»: Лев Лещенко – о Ренате Ибрагимове

В субботу, 14 мая, не стало известного певца Рената Ибрагимова. Артиста проводили в последний путь в воскресенье. В Московской соборной мечети собралось множество друзей и поклонников исполнителя.

Среди тех, кто оплакивает уход Рената Ибрагимова, — и Лев Лещенко. Звезда советской эстрады не смог проститься с другом, так как сейчас Лещенко находится в Алматы.

«Я 60 лет с ним знаком, мы начинали вместе. Прошли с ним рядом по дорогам — концерты, мероприятия… Это был прекрасный артист, вокалист, который и оперу, и эстраду одинаково хорошо исполнял. Он был очень тактичным человеком, внимательным, заботливым к своей семье. У нас было достаточно много разных поездок и на фестивали за рубеж, и здесь, в России. Жалко, что уходят последние из тех, кто озвучивал нашу великую советскую эпоху. Он был востребован и хорошо звучал, сохранил свой голос. А память о нем хранится в его репертуаре и, я уверен, будет напоминать нам о его прекрасной творческой жизни», — сказал Лев Валерианович по телефону корреспонденту издания «Московский комсомолец».

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