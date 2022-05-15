Крис Рок не поверил в страдания другой «избитой» звезды — Эмбер Херд

Побитый Уиллом Смитом американский комик Крис Рок не поверил другой звезде, заявляющей о том, что ее избили. Речь об актрисе Эмбер Херд, которая уже несколько лет доказывает в суде, что стала жертвой домашнего насилия в браке с Джонни Деппом, и пока успешно.

12 мая юморист выступил в Лондоне в рамках своего концертного тура. Зрители снова ждали, что он что-нибудь скажет о пощечине на «Оскаре», но Крис решил заострить внимание на истории о том, что Эмбер якобы испражнилась на постель, которую делила со своим супругом.

«Верьте всем женщинам, верьте всем женщинам… Кроме Эмбер Херд… Что, черт возьми, она делает? Она нагадила в его постели! — цитирует выступление комика издание LAD Bible. — Как только ты гадишь в чью-то постель, ты становишься виноват во всем».

Рок удивился тому, что Джонни Депп не развелся с женой сразу после этого инцидента. Комик пошутил, что Эмбер Херд, должно быть, очень хороша в постели, раз муж стерпел такую выходку.

Но, кроме смеха, Крис также поднял и довольно серьезную тему – о том, что в современном мире стало модно быть жертвой.

«В мире есть настоящие жертвы, они заслуживают того, чтобы их услышали, они заслуживают нашей любви и сострадания. Но если все утверждают, что они жертвы, то никто не слышит настоящих жертв», — сказал комик.

А поводу полученной пощечины он отметил лишь, что тот, кто рискует говорить обидные слова, «никогда не получал удара по лицу».

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